Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков рассказал о потере волос из-за перенесенных курсов химиотерапии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Я все-таки потерял волосы, после 4-й химии, третью пережили они, но это было все», — написал он.

Тиньков добавил, что посттрансплантационный период проходит хорошо. Также в своем посте он поблагодарил друзей за поддержку и сообщил, что некоторые коллеги побрили головы, чтобы подбодрить его.

Ранее стало известно, что предприниматель перенес операцию по трансплантации костного мозга. На это Тиньков вынужден был пойти после того, как у него диагностировали лейкемию. Для лечения предприниматель отправился в Германию, где переболел коронавирусной инфекцией.