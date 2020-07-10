Тиньков рассказал о перенесенной операции на костном мозге

Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков рассказал о перенесенной операции по трансплантации костного мозга, на которую вынужден был пойти из-за диагностированной в прошлом году лейкемии. О самочувствии бизнесмен написал в Instagram.

«У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре два километра. Но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди», — сообщил Тиньков.

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По словам банкира, в обществе распространено множество стереотипов о пересадке костного мозга, однако в действительности операция представляет собой переливание крови. В будущем Тиньков намерен создать благотворительный фонд, который будет заниматься подбором доноров для нуждающихся в трансплантации, поскольку в России пока недостаточно людей готовы стать донорами.

В прошлом году у Тинькова была диагностирована лейкемия, о чем он сообщил спустя несколько месяцев. Для лечения предприниматель отправился в Германию, где перенес коронавирусную инфекцию. В начале апреля он объявил об уходе с поста главы Тинькофф банка. При этом, по словам основателя кредитной организации, последние несколько лет он не принимал активного участия в оперативном управлении.

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