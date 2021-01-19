Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков пошутил над закрытием Рокетбанка после семи лет работы. Пост был опубликован в Instagram и Тиньков оставил там свой комментарий.

«RIP! Облизывать клиента и постить мемы на конкурентов это еще не бизнес», — написал предприниматель и добавил, что ждет всех клиентов Рокетбанка в «Тинькофф». «Это бизнес, детка… Это не смузи. Не зарабатываешь — на улицу!» — добавил Тиньков.

Рокетбанк был основан в 2013 году четырьмя предпринимателями: Виктором Лысенко, Олегом Козыревым, Алексеем Колесниковым и Михаилом Провизионом. Проект задумывался не как полноценный банк, а как сервис по удобному удаленному обслуживанию клиентов через приложение. Сначала партнером фирмы был банк «Интеркоммерц», после того как у него отозвали лицензию в 2016-м, сервис был куплен банком «ФК Открытие», который в августе 2017-го подвергся процедуре санации (финансового оздоровления) Центробанком. После сервис выкупила платежная система Qiwi.

О планах закрыть Рокетбанк стало известно весной 2020 года, окончательно процедура завершилась к январю 2021-го.