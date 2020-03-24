Платежная система Qiwi объявила о планах закрыть финансовый сервис Рокетбанк, следует из сообщения, поступившего в редакцию «Ленты.ру». Планируется, что Рокетбанк прекратит существование к концу 2020 года.

В сообщении говорится, что компания с лета прошлого года искала потенциального покупателя для сервиса, но так и не смогла его найти. В связи с этим было принято решение поэтапно свернуть деятельность Рокетбанка. Уже в ближайшее время прекратятся маркетинговые мероприятия, будут отменены программы лояльности.

Также тарифы для новых и действующих клиентов Рокетбанка будут изменены в сторону ухудшения. В частности, для всех, кроме клиентов с инвалидностью, самозанятых и участников зарплатных проектов, обслуживание карт станет платным.

Рокетбанк заявил, что будет работать «до последнего клиента». Также Qiwi объявил, что запускает партнерскую акцию с Тинькофф-банком, в рамках которой клиенты Рокетбанка смогут перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением бонусов и баллов по программе лояльности.

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Рокетбанк был основан в 2013 году четырьмя молодыми предпринимателями: Виктором Лысенко, Олегом Козыревым, Алексеем Колесниковым и Михаилом Провизионом. Проект задумывался не как полноценный банк, а как сервис по удобному удаленному обслуживанию клиентов через приложение. Все операции планировалось совершать через инфраструктуру банка-партнера.

В момент запуска партнером был банк «Интеркоммерц». После отзыва у него лицензии в 2016 году сервис был куплен банком «ФК Открытие», который в августе 2017-го подвергся процедуре санации (финансового оздоровления) Центробанком. После этого Рокетбанк вместе с банком для предпринимателей «Точка» был выкуплен платежной системой Qiwi, владеющей одноименным банком.

В опубликованной отчетности Qiwi говорится, что по итогам 2019 года Рокетбанк понес чистый убыток в размере 2,3 миллиарда рублей, что на 18 процентов больше отрицательного финансового результата годом ранее.

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