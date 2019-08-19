«Банк для хипстеров» оказался не нужен никому

Чистый убыток Рокетбанка во втором квартале текущего года составил 511 миллионов рублей, что на 435 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году (97 миллионов). На фоне таких результатов совет директоров Qiwi поручил топ-менеджерам компании поискать варианты полной или частичной продажи сервиса, говорится в отчете компании.

Ранее в августе Рокетбанк представил стратегический план развития, разрабатывавшийся с конца 2018 года. Изучив его, совет директоров посчитал, что предложенный «инвестиционный профиль не совместим с риск-аппетитом QIWI». Кроме того, их не устроил слабый потенциал взаимодействия с основным бизнесом компании. В марте этого года Рокетбанк по собственному желанию покинули его основатели — Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион.

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Сам Рокетбанк на сайте подтвердил скорую продажу и объявил о переименовании в Рокет. Новость подается в позитивном ключе. «У нас праздник! Рокет обретает свободу: выделяется из QIWI и становится самостоятельной финтех-компанией. Владельцем этой компании будет QIWI, но позднее в нее смогут войти и другие инвесторы», — объяснила своим клиентам компания.

Как говорится в тексте заявления, новый путь Рокета будет «настоящая пушка». Сервис анонсировал превращение в «финтех-компанию», ключевым партнером которой остается Qiwi банк.

Рокетбанк создан в 2013 году. Компания не имеет банковской лицензии, поэтому сотрудничает с российскими банками под их лицензией. Она получила неофициальное название «банк для хипстеров» из-за того, что первой предложила клиентам проводить все операции через приложение в смартфоне, и особенностей продвижения. Сервис с самого начала практиковал неформальное общение с клиентами в чате, скриншоты из которого расходились по социальным сетям.

Первый партнер сервиса, банк «Интеркоммерц» лишился лицензии, после чего Рокетбанк ушел в «Открытие». Этот банк попал под санацию ЦБ, в нем введено внешнее управление. Qiwi выкупил Рокетбанк в 2017 году за 700 миллионов рублей. Одним из главных сервисов компании является электронная платежная система «QIWI Кошелек». В июле стало известно, что вслед за запретом снятия средств с анонимных электронных кошельков власти запретят их анонимное пополнение. Ассоциация участников рынка электронных денег объявила, что поправки негативно скажутся на развитии отрасли и доходах участников рынка.

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