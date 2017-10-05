Qiwi выкупила бренды Рокетбанк и «Точка» у банка «Открытие»

Платежная система Qiwi выкупила у банка «Открытие» права на бренд и программное обеспечение Рокетбанка и «Точки». Об этом рассказал генеральный директор Qiwi Сергей Солонин, сообщает ТАСС.

«Сумму сделки не раскрываем. Речь идет именно о технологии и бренде, возможно, персонал Рокетбанка и "Точки" будет переведен в Qiwi», — отметил Солонин. Все клиенты Рокетбанка и «Точки» останутся в банке «Открытие».

В настоящий момент структуры «Открытия» владеют 21,05 процентов акций платежного сервиса, из них 12,2 процента находится на балансе банка «Открытие». Переводить оставшуюся долю в холдинге на баланс банка, по словам Солонина, пока не планируется.

Рокетбанк присоединился к «Открытию» после отзыва лицензии у банка «Интеркоммерц» в 2016 году. Он специализируется на дистанционном обслуживании физических лиц. Банк «Точка» ориентирован на предпринимателей. 29 августа стало известно, что Центробанк войдет в капитал «Открытия» для проведения санации финансовой организации.