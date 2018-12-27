В работе «Рокетбанка» произошел сбой

В работе мобильного приложения «Рокетбанка» произошел сбой. Клиенты пожаловались в соцсетях на проблемы со списанием средств с карт.

По словам пользователей, при попытке провести транзакцию им приходили уведомления о списании с них в 100 раз большей суммы. В то же время некоторые пользователи сообщали, наоборот, об увеличении баланса.

Представители банка в Twitter сообщили, что неисправность уже устранена. Отмечается, что проблема затронула только само приложение, а счета пользователей на самом деле в порядке.

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