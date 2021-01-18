Рокетбанк прекратил существование. Об окончательном закрытии сообщается на официальной странице сервиса в Instagram.

«Мы делали все и немножко больше. И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно. Спасибо, что поддерживали, верили, вдохновляли и оставались с нами до последнего. Вы — лучшие в мире клиенты. Будем скучать! Ваш Рокетбанк», — отмечается в сообщении.

В марте 2020 года платежная система Qiwi объявила о планах закрыть финансовый сервис Рокетбанк. Также Qiwi объявил, что запускает партнерскую акцию с Тинькофф-банком, в рамках которой клиенты Рокетбанка смогут перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением бонусов и баллов по программе лояльности.

Рокетбанк был основан в 2013 году четырьмя молодыми предпринимателями: Виктором Лысенко, Олегом Козыревым, Алексеем Колесниковым и Михаилом Провизионом. Проект задумывался не как полноценный банк, а как сервис по удобному удаленному обслуживанию клиентов через приложение. Все операции планировалось совершать через инфраструктуру банка-партнера.

В момент запуска партнером был банк «Интеркоммерц». После отзыва у него лицензии в 2016 году сервис был куплен банком «ФК Открытие», который в августе 2017-го подвергся процедуре санации (финансового оздоровления) Центробанком. После этого Рокетбанк вместе с банком для предпринимателей «Точка» был выкуплен платежной системой Qiwi, владеющей одноименным банком.

В опубликованной отчетности Qiwi говорится, что по итогам 2019 года Рокетбанк понес чистый убыток в размере 2,3 миллиарда рублей, что на 18 процентов больше отрицательного финансового результата годом ранее.