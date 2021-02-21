Тиньков дал советы инвесторам и раскрыл свое отношение к акциям Tesla

Основатель и основной владелец Тинькофф банка Олег Тиньков дал советы инвесторам. Он провел в соцсети Clubhouse прямой эфир об инвестициях, его цитирует РБК.

Также Тиньков рассказал о своем подходе к инвестициям и раскрыл отношение к акциям компаний Tesla.

По словам Тинькова, у него в портфеле есть одна единственная акция — Тинькофф банка. Продавать ценные бумаги в ближайшее время он не собирается.

«Я вообще не покупаю акции. И никогда не покупал, ни до, ни после. Мне этого вполне хватает, потому что я смотрю на фундаментальные вещи. Я понимаю, как можно покупать многие русские компании — наших производителей удобрений, "Норникель", еще кого-то. Я смотрю — это хорошо. Когда я смотрю десять прибылей — как торгуется Тинькофф, в 10-12 раз, я понимаю, как люди покупают. Все остальное — это какие-то спекуляции и так далее. Я этого вообще не понимаю», — объяснил он.

Тиньков посоветовал инвесторам обратить внимание на облигации, а также покупать «недооцененные русские акции». «Если вы покупаете все эти "Теслы", будьте аккуратны. Потому что это, конечно же, хайп. На мой взгляд, там будет коррекция еще какая. Успеете вы из этого выйти или нет — большой вопрос», — сказал бизнесмен.

Он также рассказал историю о том, как его тренер купил акции Blizzard, потому что играет в эту игру. Тиньков заявил, что чуть не упал вместе со штангой, когда услышал это, так как «тупее обоснований для покупки акций не придумать».

Ранее в феврале сообщалось, что капитализация группы «Тинькофф» превысила 10 миллиардов долларов, а стоимость акций достигла 50,95 доллара.

В январе Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером компании. Он и трасты его семьи конвертировали свои акции TCS Group из класса B в класс А и уменьшили свою голосующую долю с 84 до 35 процентов. Сейчас у акционеров TCS Group нет акций класса B.