Российский миллиардер в третий раз попытается избавиться от яхты

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев в третий раз выставил на продажу собственную яхту Anna I, сообщает Forbes со ссылкой на представителя российского бизнесмена и электронную брошюру.
На этот раз он хочет избавиться от судна за 53,9 миллиона евро. В 2017 году яхта оценивалась в 65 миллионов, но тогда покупателя на нее не нашлось. После этого стоимость снизилась до 59 миллионов, но также безрезультатно.
Для нынешней продажи судну пришлось сделать тюнинг, причем уже во второй раз. В первый раз модернизация понадобилась в 2009 году, когда Рыболовлев еще ею пользовался.
Яхта Anna построена в 2007 году на голландской верфи Feadship. Ее длина составляет 67 метров, у нее шесть кают для 12 гостей и девять — для 18 членов экипажа. На судне есть вертолетная площадка, бортовой гараж, кормовая платформа для купания.
После продажи у Рыболовлева останется вторая яхта — 110-метровая Anna, которая построена на той же верфи и по проекту того же дизайнера, британца Майкла Лича.
Ранее сообщалось, что банкир Олег Тиньков достроил первую в мире частную яхту-ледокол. Использовать ее он предполагает несколько недель в году, а все остальное время организовывать частные круизы.