Российский миллиардер в третий раз попытается избавиться от яхты

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев в третий раз выставил на продажу собственную яхту Anna I, сообщает Forbes со ссылкой на представителя российского бизнесмена и электронную брошюру.

На этот раз он хочет избавиться от судна за 53,9 миллиона евро. В 2017 году яхта оценивалась в 65 миллионов, но тогда покупателя на нее не нашлось. После этого стоимость снизилась до 59 миллионов, но также безрезультатно.

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Для нынешней продажи судну пришлось сделать тюнинг, причем уже во второй раз. В первый раз модернизация понадобилась в 2009 году, когда Рыболовлев еще ею пользовался.

Яхта Anna построена в 2007 году на голландской верфи Feadship. Ее длина составляет 67 метров, у нее шесть кают для 12 гостей и девять — для 18 членов экипажа. На судне есть вертолетная площадка, бортовой гараж, кормовая платформа для купания.

После продажи у Рыболовлева останется вторая яхта — 110-метровая Anna, которая построена на той же верфи и по проекту того же дизайнера, британца Майкла Лича.

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