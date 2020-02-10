Биллу Гейтсу приписали желание купить несуществующую яхту за сотни миллионов

Основателю и бывшему главе Microsoft Биллу Гейтсу приписали желание купить экояхту за несколько сотен миллионов долларов. По факту миллиардер ее не покупал, передает «Би-Би-Си».

Речь идет о судне Aqua, примерная стоимость которого составляет 644 миллиона долларов. Главная особенность судна — использование водородного топлива, что позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу.

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Компания-производитель Sinot объявила, что никаких деловых отношений с Гейтсом у них не было, сам миллиардер пока не комментировал эту информацию. Представитель фирмы указал, что Aqua — концепт-проект, он находится в стадии разработки. Яхту длиной в два метра показывали на шоу в Монако, а полномасштабное судно должно быть 112-метровым. На воду экояхту могут спустить только в 2024-м, указывает Mashable.

Известно, что ранее для прогулок по Средиземноморью с семьей Гейтс брал в аренду яхту Serene. Это обходилось в 3,75 миллиона долларов в неделю. Судно построено итальянской верфью Fincantieri, его длина составляет 133,9 метра. Сначала яхта принадлежала миллиардеру Юрию Шефлеру, потом ее владельцем стал заместитель наследного принца Саудовской Аравии, сын короля Салмана, Мухаммад ибн Салман аль-Сауд.

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