Яхту Порошенко заметили на Сейшелах

Яхта бывшего президента Украины Петра Порошенко была замечена в районе Сейшельских островов. Об этом рассказал юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

«Друзья, информирую, что главный государственный и военный преступник периодически подходит на яхте к острову Фрегат Сейшельского архипелага», — написал он. Портнов подчеркнул, что судно можно увидеть у острова Фрегат — уединенного частного курорта. Юрист отметил, что пляжи острова признаны лучшими в мире.

«Страна.ua» пишет, что речь идет о 60-метровой яхте KATINA, аренду которой оценивают в 350 тысяч долларов в неделю. Утверждается, что экс-президент отдыхает именно на ней.

5 января на элитном курорте Маскат в Омане был замечен нынешний украинский президент Владимир Зеленский. Глава государства и его родственники поселились в пятизвездочном Al Bustan Palace A Ritz-Carlton Hotel. Стоимость ночи в президентском люксе этого отеля достигает четырех тысяч евро (276,9 тысячи рублей).

В 2018 году Порошенко вместе с семьей отдыхал на роскошном курорте на Мальдивских островах, воспользовавшись изготовленными правоохранительными органами документами с вымышленными именами. По факту этой поездки уже после президентства Порошенко было возбуждено уголовное дело, а Зеленский шутил, говоря о том, что большинство украинских семей несчастливы: «Счастье — это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах».

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