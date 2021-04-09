Российского чиновника осудили за десятки случаев мошенничества с жильем

Чиновника из города Новокузнецка Кемеровской области осудили на пять лет и шесть месяцев лишения свободы за десятки случаев мошенничества с муниципальным жильем. Мужчина пошел на преступления вместе со знакомым риелтором. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

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Осужденный занимал должность начальника управления по учету и приватизации жилых помещений в городской администрации. В 2015 году он согласился на предложение знакомого риелтора зарабатывать на продаже муниципального жилья. Сообщники выбирали местных жителей и оформляли на них муниципальные объекты якобы за снос аварийных домов. Однако те не проживали в подобных зданиях. После преступники продавали квартиры и делили между собой вырученные деньги.

В общей сложности злоумышленники продали таким способом 29 квартир и причинили бюджету города ущерб на сумму около 36 миллионов рублей. В итоге в отношении бывшего чиновника завели уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог». Россиянин признал свою вину и будет отбывать наказание в колонии общего режима. Чтобы возместить ущерб, на его имущество наложен арест на сумму около 25 миллионов рублей.

В декабре 2020 года россиянин из Красноярска обманул десятки местных жителей, которым продавал квартиры, не имея на них документов. Мужчина занимал должность руководителя компании по производству строительных материалов. Злоумышленник убеждал клиентов, что владеет жильем, подписывал фиктивные договоры и получал деньги. В общей сложности ему передали 43 миллиона рублей. Вскоре на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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