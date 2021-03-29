Мошенник отобрал квартиру у ветерана и был задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника из Псковской области, который отобрал квартиру у жительницы блокадного Ленинграда, ветерана труда к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

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По данным следователей, 45-летний злоумышленник уже имел несколько судимостей. В январе-июле 2020 года он мошенническим путем завладел недвижимостью ветерана на Яхтенной улице в Санкт-Петербурге. Мужчина воспользовался преклонным возрастом и доверчивостью женщины и перевез ее в квартиру одного из домов города Пскова.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчину заключили под стражу. Следователи предположили, что он действовал в составе преступной группы. На данный момент сотрудники органов проводят проверку и устанавливают соучастников преступления. Оставшуюся без квартиры женщину временно поместили в петербургский дом-интернат ветеранов войны и труда.

В январе 2021 года в Ялте заключили под стражу полицейского, обвиняемого в мошенничестве с квартирой ветерана Великой Отечественной войны. По данным следствия, мужчина часто навещал собственницу и имел доступ к ее документам. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что полицейский вместе с подельниками переоформил объект на себя. Причиненный ущерб оценили не менее чем в семь миллионов рублей.

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