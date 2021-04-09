Российский врач перевела мошенникам деньги на покупку квартиры

Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 1,8 миллиона рублей. На эти деньги 47-летняя женщина, работающая врачом, планировала купить жилье для своего сына, сообщает «Областное телевидение».

По данным телеканала, аферисты звонили россиянке с московских номеров. Всего их было трое — двое лжесотрудников служб безопасности банков, в которых у женщины были открыты счета, а также лжесиловик, подтвердивший озвученную сообщниками информацию о якобы совершавшихся попытках списания средств со счетов пострадавшей.

Мужчины выманили у екатеринбурженки личные данные и убедили ее снять средства и перевести их на «безопасные» счета. Женщина послушно сняла все сбережения на сумму более 1,8 миллиона рублей в отделении банка и через терминал в магазине перечислила деньги на счета злоумышленников.

После этого собеседники перестали выходить на связь, и врач поняла, что стала жертвой телефонных аферистов. За помощью она обратилась в полицию.

Ранее россиянам назвали способ отвадить телефонных мошенников: можно отключить входящие вызовы с номеров, которых нет в записной книжке. Этот способ наиболее радикальный, но действенный, однако есть минус — не смогут дозвониться службы доставки и другие посторонние абоненты.

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