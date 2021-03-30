Россиянам назвали способ отвадить телефонных мошенников

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский назвал россиянам в беседе с агентством «Прайм» способ отвадить телефонных мошенников.

По его словам, в диалог со злоумышленниками вступать нежелательно, лучше заранее предпринять несколько мер, которые минимизируют их возможности дозвониться. «Если на телефоне есть такая техническая возможность, можно отключить входящие вызовы с номеров, которые не находятся в вашей записной книжке», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что этот способ наиболее радикальный, но действенный, однако есть минус — не смогут дозвониться клиенты, курьеры доставки и другие люди.

Также можно установить на телефон специальное ПО, которое будет определять номер абонента. При этом рекомендуется не устанавливать малоизвестные программы-определители, поскольку такое ПО требует доступа к персональным данным, отмечает он. Эксперт пояснил, что в большинстве случаев такая программа предупредит о звонке мошенников заранее.

Кроме того, можно использовать решение на уровне мобильного оператора: платные и бесплатные услуги анти-спама, а также собственные определители есть у большинства крупных операторов.

Ранее руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров назвал способ защитить деньги от мошенников. По его словам, главное правило — не хранить крупные суммы на банковской карте. Он порекомендовал оставлять на карте сумму, достаточную для текущих расходов на месяц или на неделю. Макаров добавил, что для оплаты покупок в интернете надежнее использовать виртуальную банковскую карту.