Россиянам назвали способ защитить деньги от мошенников

Руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров назвал способ защитить деньги от мошенников в беседе с радио Sputnik.

По его словам, главное правило — не хранить крупные суммы на банковской карте. Он порекомендовал оставлять на карте сумму, достаточную для текущих расходов на месяц или на неделю. Остальные средства стоит перевести на накопительный счет, до которого злоумышленники добраться не смогут.

Макаров добавил, что для оплаты покупок в интернете надежнее использовать виртуальную банковскую карту. «На нее можно переводить небольшое количество денег, чтобы не "светить" зарплатную или основную карту в интернет-магазинах или в каких-то подписных сервисах», — пояснил эксперт.

Ранее телефонный мошенник с полугодовым стажем, который занимается массовым обзвоном жителей России и представляется сотрудником «Сбербанка», раскрыл секретные способы и схемы обмана россиян. Он уточнил, что ежедневно набирает номера около полутора тысяч человек, и примерно сто из них становятся жертвами афер. При этом за одну неделю ему максимально удавалось заработать полторы тысячи долларов (около 112 тысяч рублей).