Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники стали повторно атаковать россиян звонками от имени службы безопасности банков, ссылаясь на предыдущую попытку выманивания денег. О новом способе обмана граждан сообщают «Известия» со ссылкой на «Инфосистемы Джет».

Это более сложная вариация скрипта обмана банковских клиентов с использованием социальной инженерии. Во время второго звонка злоумышленник сообщает, что у жертвы был взломан личный кабинет мобильного оператора, в связи с чем приходят SMS-уведомления от банка о попытках денежных переводов.

Для решения проблемы мошенники просят назвать код снятия переадресации SMS от оператора связи. Таким образом они пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета.

Преступники обзванивают людей, которые однажды пошли с ними на контакт, однако не попались на уловку. Оформление переадресации также раньше редко использовалось злоумышленниками. Располагая большим количеством данных о потенциальной жертве и знаниями о предшествующей коммуникации, мошеннику легче втереться в доверие.

Ранее телефонный мошенник с полугодовым стажем, который занимается массовым обзвоном жителей России и представляется сотрудником «Сбербанка», раскрыл секретные способы и схемы обмана россиян. Он уточнил, что ежедневно набирает номера около полутора тысяч человек, и примерно сто из них становятся жертвами афер. При этом за одну неделю ему максимально удавалось заработать полторы тысячи долларов (около 112 тысяч рублей).