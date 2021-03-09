Россиян предостерегли от проникновения мошенников в мобильный банк

Мошенники могут проникать в мобильный банк и красть деньги со счета. Однако такие случаи не очень распространены, и злоумышленникам легче пользоваться социальной инженерией. Об этом в беседе с РИА Новости предостерегли эксперты в сфере информационной безопасности.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов пояснил, что, как правило, уязвимость связана с недостаточной авторизацией и аутентификацией пользователей. В данном случае речь идет о мобильных приложениях или сайтах интернет-банкинга.

По словам руководителя отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослава Бабина, такая уязвимость может привести к тому, что мошенники узнают паспортные данные, расходы, сумму вкладов жертвы и так далее. При совокупности уязвимостей, подчеркнул специалист, злоумышленники могут даже вывести деньги со счета.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин посоветовал удалять из памяти телефона СМС-сообщения с приватной информацией, такой как пароли от сервисов и коды от банковских транзакций.