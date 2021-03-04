Названы обязательные для удаления СМС-сообщения

Специалист рекомендовал не хранить на телефоне сообщения, в которых может содержаться приватная информация. Об этом агентству «Прайм» рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Щельцин заметил, что многие мошенники в случае получения доступа к телефону жертвы изучают хранящуюся в его памяти информацию, данные о контактах и СМС-сообщения. Поэтому эксперт рекомендовал не оставлять СМС с кодами от банков и паролями от сервисов.

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По словам специалиста, большая часть СМС-сообщений с кодами и ключами «живет» не больше одной минуты. Однако преступники могут воспользоваться даже старыми кодами для входа в различные сервисы. В этом случае мошенники могут при общении с поддержкой банков или других компаний представиться именем жертвы и предоставить в качестве доказательства историю сообщений. Таким образом злоумышленник может получить доступ к аккаунту жертвы.

В заключении Арсений Щельцин перечислил правила, которые следует выполнять, чтобы не стать жертвой мошенников. «Делайте резервное копирование, устанавливайте двухфакторную верификацию, не теряйте телефон и следите за своими СМС-сообщениями», — подытожил эксперт.

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