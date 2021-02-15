Россиян предупредили об управлении смартфонами без их ведома

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина предупредила россиян о возможном управлении смартфонами без их ведома при несоблюдении правил цифровой гигиены. Ее слова приводит агентство «Прайм».

По ее словам, в телефон может попасть вредоносное программное обеспечение (ПО), также следить за владельцем могут программы-шпионы.

«Если телефон ведет себя странно, причина может быть в недавно загруженном приложении. Нередко вирусы маскируются под обычные программы вроде фонарика, будильника или органайзера и только впоследствии проявляют свои вредоносные функции. Также вирус может попасть на телефон через переход по фишинговой ссылке», — предупредила эксперт.

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Она перечислила признаки, которые могут свидетельствовать об опасности. Так, стоит обратить внимание на внезапно разрешенную загрузку приложений из неизвестных источников, или появление приложения, которое не устанавливалось владельцем. В том числе на взлом может указывать быстрое снижение заряда батареи, нагревание устройства, или замедление процессов. «Это может быть связано с износом аккумулятора, но также может быть и признаком повышенной "теневой" активности приложений», — отмечает аналитик.

Помимо этого, смартфон не должен сам перезагружаться. Еще владельцу стоит следить за объемом используемого гаджетом трафика и обращать внимание на оповещения о попытке входа в его аккаунт. В таких случаях Насибулина посоветовала проверить телефон на вирусы. «Настоящие шпионские программы, впрочем, "убить" не так легко, так что, если у вас есть серьезные подозрения, что гаджет заражен, рекомендуется сделать полный сброс устройства и затем настроить его с нуля либо обратиться к специалисту по кибербезопасности», — заключила эксперт.

Ранее россиянам посоветовали удалить пять типов приложений со своего смартфона, перечислив список бесполезных и вредных программ. Первыми удалить с телефона эксперт посоветовал определители номера, так как они выдают имя владельца вместе с его номером «всем желающим».