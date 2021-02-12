Россиянам посоветовали удалить пять типов приложений со смартфона

Россиянам посоветовали удалить пять типов приложений со своего смартфона. Список бесполезных и вредных программ составил обозреватель «Российской газеты» Антон Благовещенский.

Первыми удалить с телефона эксперт посоветовал определители номера, так как они выдают имя владельца вместе с его номером «всем желающим».

Также россиян призвали избавиться от приложений для экономии заряда батареи. «Обычно они выглядят круто, показывая уровень заряда и предлагая нажать на волшебную кнопку. Но никакого эффекта это не даст — в лучшем случае из памяти будут выгружены самые тяжелые программы, которые вскоре загрузятся снова, потратив еще больше ресурсов системы», — отмечает Благовещенский.

Третий вид приложений, которые стоит удалить — очистители памяти. Они «агрессивно выбрасывают запущенные приложения из памяти», а эффект от них достаточно кратковременный, пояснил корреспондент.

Среди приложений, которые можно удалять, в том числе фонарик. Смысла скачивать еще один инструмент нет, так как он автоматически встроен в любую мобильную операционную систему. При этом скачанные фонарики зачастую требуют доступ к адресной книге, списку звонков или сообщениям.

От сканеров, QR-кодов и документов также стоит избавиться, так как эти функции встроены в приложение камеры и Google Диск. Специалист напомнил, что совсем недавно в одном из таких приложений обнаружили вредоносную функциональность.

Ранее в феврале популярное приложение Barcode Scanner, которое позволяет сканировать штрихкоды, заразило смартфоны миллионов пользователей вредоносным содержимым. Программу с опасным наполнением скачали более 10 миллионов раз. Первоначально программа не вызывала подозрений и не имела вредных свойств. Однако в последнем обновлении исследователи нашли опасную функцию, о которой в описании умалчивалось.