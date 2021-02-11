Xiaomi Mi 11 разобрали на видео

Xiaomi опубликовала видео разборки своего флагмана Mi 11. Ролик появился на YouTube-канале компании.

В ходе двухминутного видео представители Xiaomi продемонстрировали различные компоненты устройства — материнскую плату, дисплей, процессор, модем, шлейфы, аккумулятор и другие детали. Судя по ролику, основные компоненты смартфона держатся на болтах. При этом задняя крышка девайса снимается без использования отверток: для демонтажа гаджета ее необходимо приподнять специальной лопаткой.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

На официальном ролике можно заметить, что инженеры компании практически не использовали клей для крепления деталей Mi 11. Специалисты Xiaomi объяснили, что практически все компоненты устройства легко демонтируются и могут быть заменены при необходимости.

Кроме того, на YouTube вышло видео проверяющего смартфоны на прочность блогера JerryRigEverything. Популярный автор заметил, что экран Mi 11 и его металлические рамки собирают царапины при контакте с острыми предметами. Также JerryRigEverything удалось незначительно повредить заднюю панель и камеру девайса. В ходе теста на сгибание у блогера не получилось сломать телефон пополам.

Xiaomi анонсировала выход Mi 11 для европейского рынка 8 февраля. Базовую версию флагмана оценили в 749 евро, топовую — в 799 евро. Вероятнее всего, анонс для рынка России состоится позже.

Xiaomi Mi 11 был представлен в конце 2020 года. Аппарат получил 6,81-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, восемь гигабайт оперативной памяти, тройную камеру разрешением 108, 13 и 5 мегапикселей.