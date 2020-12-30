Представлен самый дорогой Xiaomi Mi 11

На мероприятии 28 декабря Xiaomi представила лимитированную версию своего флагмана. Об этом было заявлено в ходе презентации, запись которой доступна на сайте компании.

Модель, которая получила название Mi 11 Special Edition, является улучшенной версией флагманского смартфона Mi 11. Также устройство называется Lei Jun Signature Edition, так как на задней панели аппарата находится автограф основателя и генерального директора компании Лея Цзюня (Lei Jun).

Визуально гаджет отличается от оригинального девайса градиентной расцветкой и рифленой тыльной стороной — Mi 11 имеет плоскую заднюю панель. Также Mi 11 Special Edition имеет 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Аппарат поставляется в подарочной упаковке и является самым дорогим смартфоном Xiaomi из числа актуальных девайсов. Модель оценена в 4699 юаней, или около 53 тысяч рублей.

Xiaomi представила свой новый флагман 28 декабря. Mi 11 получил 6,81-дюймовый OLED-экран с поддержкой технологии HDR10+ и частотой отображения картинки до 120 герц, чип Snapdragon 888, от восьми гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с ведущим сенсором разрешением 108 мегапикселей. В коробке устройства — как и в комплекте новых iPhone — отсутствует зарядный адаптер.