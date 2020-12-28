Названы самые популярные смартфоны 2020 года в России

Samsung Galaxy A51 оказался самым востребованным смартфоном 2020 года в России. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса «Яндекс.Маркет», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Компания заметила, что самым востребованным на сайте сервиса телефоном стал Samsung Galaxy A51 с накопителем 64 гигабайт. По данным площадки, средняя стоимость устройства за полгода составила 19 499 рублей. На втором и третьем местах оказались iPhone 11 с накопителями емкостью 64 и 128 гигабайт соответственно. Также в топ-5 вошли Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Redmi Note 8T. Список замыкает бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10.

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Авторы исследования назвали самым популярным производителем в России компанию Xiaomi, на которую пришлась доля в 27 процентов. Далее следуют Samsung и Apple, получившие по 22 и 20 процентов соответственно. Сообщается, что в 2020 году россияне были готовы потратить на покупку телефона около 23 тысяч рублей. Чаще всего потребители искали девайсы с поддержкой бесконтактной оплаты — на предложения подобных моделей пришлось 77 процентов переходов. В 94 процентах случаев покупатели выбирали девайсы с поддержкой двух сим-карт.

Почти 40 процентов выбираемых смартфонов имели накопитель 128 гигабайт. В 2019 году россияне чаще всего выбирали модели с 64 гигабайтами памяти. В 25 процентах случаев потребители искали устройства с четырьмя гигабайтами оперативной памяти.

Авторы отчета уточнили, что в исследовании использовались данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 24 декабря 2020 года.

Samsung Galaxy A51 также оказался самым востребованным смартфоном по данным исследования группы «М.Видео-Эльдорадо». На второй позиции разместился Samsung Galaxy A10, также в топ-5 попали Samsung Galaxy A01, iPhone 11 с 128 гигабайтами памяти и Samsung Galaxy A51 с накопителем 128 гигабайт.