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Названы самые популярные смартфоны года

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Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A51
Фото: Samsung

Samsung Galaxy A51 оказался самым популярным смартфоном 2020 года в сетях группы «М.Видео-Эльдорадо». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По итогам 11,5 месяцев 2020 года самым продаваемым смартфоном в штучном выражении оказался Samsung Galaxy A51 с накопителем 64 гигабайта. Примечательно, что в 2019 году самым популярным телефоном была признана другая модель корейского производителя — Galaxy A50 с накопителем 64 гигабайта. На второй позиции разместился Samsung Galaxy A10, также в топ-5 попали Samsung Galaxy A01, iPhone 11 с 128 гигабайтами памяти и Samsung Galaxy A51 с накопителем 128 гигабайт.

По объему продаж в денежном выражении лидером стал iPhone 11 со 128 гигабайтами встроенной памяти. Ниже расположились iPhone 11 с накопителем емкостью 64 гигабайта, Samsung Galaxy A51 с 64 гигабайтами встроенной памяти, базовая версия iPhone XR с накопителем емкостью 64 гигабайта и Samsung Galaxy A51 с 128 гигабайтами памяти.

Десятый год подряд самым популярным брендом остается Samsung, в топ-5 производителей смартфонов также находятся Honor, Xiaomi, Apple и Huawei. Представители компании отметили, что доля китайских брендов составила 55 процентов. Также в отчете сообщается, что одним из главных трендов этого года стал интерес потребителей к устройствам дороже 50 тысяч рублей.

Подводя итоги года, в группе «М.Видео-Эльдорадо» отметили рост продаж смартфонов. В частности, продажи в штуках выросли на 22 процента, в деньгах — на 30 процентов. Рыночная динамика составила около 4 процентов в количественном выражении и 15 процентов в денежном. Компания отчиталась о рекорде по количеству проданных устройств — около 31-32 миллионов единиц.

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