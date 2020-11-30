Названы самые популярные смартфоны в России

В России рекордно выросли онлайн-продажи смартфонов. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research, опубликованном на сайте агентства.

Продажи смартфонов в России выросли на пять процентов за год, при этом продажи устройств в интернете возросли на 34 процента. В отчете за третий квартал 2020 года сообщается, что этому способствовали связанные с пандемией коронавируса ограничения, которые предусматривают социальное дистанцирование. Кроме того, значительная часть россиян сэкономила на отпуске, оставшись дома, что позволило им обновить свой смартфон раньше времени.

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Аналитики CR также назвали самых популярных производителей смартфонов и их продукцию за указанный период. На первое место по продажам в интернете с долей 27,8 процента вышла компания Huawei. Ниже расположились Xiaomi, Samsung и Apple, на которые пришлась доля в 27, 26,3 и 8,2 процента соответственно. Самое заметное падение онлайн-продаж было зафиксировано у Samsung, которая в прошлом году возглавляла соответствующий рейтинг с долей 37,6 процента. «После восстановления нормальной работы магазинов Samsung снова показала свою зависимость от офлайн-продаж», — говорится в отчете.

Специалисты также перечислили самые востребованные смартфоны по итогам третьего квартала года. В топ-10 лидировали недорогие аппараты Xiaomi — Redmi Note 8 Pro, Redmi 8A и Redmi Note 9. Самым популярным смартфоном с 5G оказался Honor 30, китайская Realme с долей 0,2 процента впервые вошла в топ-5 производителей самых востребованных устройств, реализуемых через интернет.

В заключении аналитики рассказали, что группа «М.Видео-Эльдорадо» занимает первое место по онлайн-продажам телефонов в России, на долю компании пришлось 32,5 процента. Далее в рейтинге идут «Связной» и МТС, доля которых составила 18,5 и 12,5 процента соответственно. Замыкают список «Ситилинк» и «Мегафон», получившие по 11,7 и 11,1 процента соответственно.