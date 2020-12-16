Назван самый популярный iPhone

Эксперты оценили популярность серии iPhone 12 спустя два месяца после релиза смартфонов. Об этом сообщает Appleinsider со ссылкой на аналитиков банка JP Morgan.

По данным специалиста банка Самика Чаттерджи (Samik Chatterjee), наиболее востребованным аппаратом линейки является iPhone 12 Pro. Спрос на модель остается стабильно высоким. На это, в частности, указывают сроки доставки из интернет-магазина Apple, которые в среднем по миру увеличились до 28 дней.

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При этом спрос на самый дорогой аппарат серии — iPhone 12 Pro Max — постепенно снижается. Особенно это заметно в Китае. Проведенное Чаттерджи месяц назад исследование, наоборот, показывало, что 12 Pro Max является самым востребованным телефоном в линейке. Также эксперт назвал менее востребованные смартфоны серии — iPhone 12 и 12 mini. Время доставки этих аппаратов увеличилось, но незначительно.

В США, на которые приходится около 35 процентов от общего количества мировых поставок смартфонов Apple, наблюдается самый высокий спрос на iPhone 12 Pro. Здесь время доставки составляет 32 дня. Аналитик полагает, что модель останется актуальной весь 2021 год — до момента выхода новых гаджетов Apple.

Ранее российские эксперты заметили, что продажи новых iPhone рухнули по сравнению с 2019 годом. Отмечается, что за первые две недели с момента появления смартфонов в продаже в мобильных сетях страны зарегистрировали порядка 48 тысяч устройств. Это втрое меньше, чем в 2019 году.