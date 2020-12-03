Популярный iPhone рекордно подешевел

Выпущенный четыре года назад смартфон Apple доступен по рекордно низкой цене. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу издания, представленный в 2016 году iPhone 7 можно приобрести в России минимум за 24 390 рублей. В такую сумму оценена версия устройства с накопителем емкостью 32 гигабайта. На старте продаж аналогичная модификация девайса оценивалась в 60 тысяч рублей.

По словам журналистов, это единственный дешевый смартфон Apple, который можно рекомендовать к покупке в конце 2020 года. «Компания до сих пор выпускает для него обновления и будет его поддерживать еще как минимум два года», — уточнили авторы. Преимуществами популярного ранее смартфона назвали интеграцию с экосистемой Apple, компактный экран, защиту от влаги и хорошую камеру.

В заметке говорится, что единственным адекватным конкурентом iPhone 7 является представленный в первой половине 2020 года iPhone SE. По оценке авторов, компактный девайс будет актуальным еще три-четыре года. Следующим в иерархии доступных гаджетов Apple был назван iPhone 12 mini.

Ранее журналисты обнаружили снижение стоимости самого дешевого аппарата серии iPhone 12. Стоимость iPhone 12 mini в России у ряда продавцов снизилась с 69 990 рублей до 63 990 рублей.