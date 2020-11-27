Самый бюджетный iPhone 12 сильно подешевел

Стоимость iPhone 12 mini снизилась почти на 10 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

По данным каталога проекта, минимальная стоимость iPhone 12 mini с накопителем емкостью 64 гигабайт составляет 63 990 рублей. Это на шесть тысяч дешевле, чем в официальной рознице. В каталоге издания также приводятся цены на другие версии самого бюджетного устройства Apple актуальной линейки. Так, модели с накопителям на 128 и 256 гигабайт так же сильно подешевел и доступны за 69 299 и 82 390 рублей соответственно.

«"Мини" оказался одним из самых маленьких смартфонов на рынке», — уточнили авторы издания. Аппарат получил 5,4-дюймовый OLED-экран, защищенный керамическим покрытием, процессор Apple A14 Bionic, двойную камеру.

Ранее журналисты, протестировавшие компактный флагман, назвали его главный недостаток. По их словам, из-за своих габаритов iPhone 12 mini получил уменьшенную батарею, из-за чего автономность устройства существенно снизилась. «Без всяких усилий к раннему вечеру я обычно разряжал свой iPhone 12 mini», — заметил редактор The Verge Дитер Бон.