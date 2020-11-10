Назван ключевой недостаток маленького iPhone 12

Журналисты назвали небольшую автономность важным недостатком iPhone 12 mini. В частности, об этом говорится в обзоре смартфона на сайте издания The Verge.

По словам автора обзора Дитера Бона (Dieter Bohn), впервые за много лет Apple создала компактный смартфон. Бон отметил, что аппарат имеет выдающиеся характеристики, однако один ключевой параметр был ухудшен — время автономной работы. «Без всяких усилий к раннему вечеру я обычно разряжал свой iPhone 12 mini», — заявил автор. По его словам, аккумулятор маленького устройства обеспечивает до четырех часов в режиме смешанного использования гаджета, затем iPhone придется ставить на зарядку.

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«Это не плохо, но определенно не здорово», — подчеркнул Дитер Бон. Журналист заявил, что в плане времени автономной работы смартфон проигрывает как и новому iPhone 12, так и представленному в 2019 году iPhone 11. Снижающими уровень автономности устройства факторами автор назвал яркий OLED-экран и поддержку 5G.

Похожее утверждение прозвучало в обзоре смартфона от издание Engadget. По словам авторов, к крошечному аппарату приходится привыкать, но проблема с автономностью гораздо существеннее. «Это тот самый телефон, который вам придется ставить на зарядку каждую ночь, если не раньше», — говорится в материале издания. На сайте Apple отмечается, что 12 mini может проработать до 15 часов в режиме воспроизведения видео. Для сравнения, у iPhone 12 Pro Max аналогичный показатель составляет 20 часов.

Ранее журналисты выяснили, что беспроводной аксессуар MagSafe может заряжать iPhone 12 mini с мощностью 12 ватт. При этом другие смартфоны серии — iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max — поддерживают зарядку мощностью 15 ватт. Модель iPhone 12 mini получила 5,4-дюймовый OLED-экран, чип Apple A14 Bionic и двойную камеру.