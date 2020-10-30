Самый маленький iPhone показали вживую

В сети появился первый обзор iPhone 12 mini. Ролик был опубликован в ночь на 29 октября, удален, но затем заново опубликован на YouTube.

Автором обзора оказался румынский блогер Джордж Бухничи (George Buhnici). Он выложил на свой канал 40-минутное видео, в котором продемонстрировал внешний вид и габариты самого доступного смартфона Apple, а также сравнил его с iPhone 12 и 12 Pro. Пользователь YouTube отметил небольшие размеры устройства, заметив, что его корпус также имеет относительно небольшую толщину.

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Блогер заявил, что многим пользователям придется привыкнуть к габаритам маленького устройства, если они перейдут на него с крупных флагманов Apple. В заключении он показал, как смотрится вживую 5,4-дюймовый iPhone 12 mini в сравнении с iPhone 12 Pro, который имеет 6,1-дюймовую диагональ дисплея.

Спустя несколько часов видео исчезло с канала Бухничи. Журналисты 9to5mac связали факт удаления ролика с нарушением эмбарго на публикацию обзоров iPhone и предположили, что с блогером связались представители Apple. По мнению авторов издания, первые разрешенные обзоры iPhone 12 mini и 12 Pro Max должны появиться в сети в период с 6 по 13 ноября, когда на устройства можно будет оформить предзаказ.

Доступный iPhone 12 mini был представлен вместе с остальными смартфонами серии iPhone 12 во время презентации 13 октября. Аппарат получил 5,4-дюймовый OLED-экран, чип Apple A14 Bionic, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Стоимость iPhone 12 mini в России начинается с 70 тысяч рублей.