iPhone 12 провалил тест на прочность

Смартфоны серии iPhone 12 разбили во время тестирования на прочность. Об этом сообщает американская страховая компания Allstate, видео с тестом доступно на YouTube.

Компания протестировала iPhone 12 и 12 Pro, вышедшие в продажу в октябре. Устройства роняли с высоты шесть футов (около 180 сантиметров) на дисплей, заднюю панель и боковую рамку. В итоге iPhone 12 пережил падение на экран, однако получил небольшие сколы на передней панели и боковой рамке. При падении на заднюю панель и боковую рамку устройство почти не пострадало, не считая небольших царапин на торце.

Материалы по теме Системная оппозиция Apple выпустила iOS 14 с виджетами и мини-приложениями. Стоит ли обновляться? Отрицательный рост Apple начала продавать iPhone 12. Чем он может удивить и стоит ли своих денег?

Специалисты заметили, что iPhone 12 Pro оказался менее прочным аппаратом и провалил проверку. При падении на фронтальную и заднюю панели дисплей и задняя поверхность флагмана оказались серьезно повреждены — на корпусе были замечены крупные трещины и сколы. После бокового падения аппарат практически не пострадал, не считая царапин на металлической рамке девайса.

В сообщении экспертов Allstate говорится, что iPhone 12 оказался самым прочным смартфоном из всех, которые попадали к ним на тест. Прочность iPhone 12 Pro была поставлена специалистами под сомнение. В выводе говорится, что несмотря на укрепленную переднюю панель, новые смартфоны Apple все равно рекомендуется использовать в чехле.

Серия iPhone 12 была представлена 13 октября, в глобальную продажу iPhone 12 и 12 Pro поступили в конце октября. В компании отметили, что смартфоны получили специальное фронтальное покрытие Ceramic Shield, которое защищает дисплей устройств от падения. Представители Apple уточнили, что благодаря нововведению экраны аппаратов серии iPhone 12 оказались прочнее дисплеев других смартфонов компании в четыре раза.