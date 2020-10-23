Владельцы iPhone 12 назвали реальные недостатки смартфона

Пользователи iPhone 12 раскритиковали устройства за незначительные отличия от флагманов предыдущего поколения. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на отзывы обладателей девайсов в сети.

В частности, на форуме MacRumors первые реальные владельцы смартфонов Apple отметили, что им понравился редизайн серии. Например, пользователи назвали прямоугольную форму корпуса с прямыми углами наиболее комфортным форм-фактором для телефона. Благодаря этому нововведению аппарат более надежно держится в руке и почти не выскальзывает. Обновленные iPhone кажутся более легкими девайсами, чем были устройства линейки iPhone 11.

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Один из посетителей Reddit отметил, что рад выбору iPhone 12 mini. Ему показалось, что благодаря плоским краям компактный телефон будет идеально лежать в ладони. Из недостатков пользователь отметил, что на металлических гранях флагманов остается много отпечатков пальцев. Ряд потребителей подчеркнули, что не заметили существенной разницы между смартфонами Apple 2019 и 2020 годов выпуска — особенно, при фотографировании и съемке видео.

Внимательные владельцы смартфонов сообщили, что не увидели апгрейда биометрического сенсора. По их словам, Face ID работает с такой же скоростью, что и в аппаратах предыдущего поколения. Зарядное устройство MagSafe, которое на презентации надежно крепилось к задней панели iPhone, в реальных условиях в ряде случаев оказалось не очень просто присоединить к смартфону.

20 октября в сети появились первые обзоры на смартфоны Apple нового поколения. В частности, авторы The Verge и Engadget подчеркнули, что iPhone 12 очень сильно расходует аккумулятор во время работы в сетях пятого поколения. Обозреватели отметили, что если пользователи хотят получить максимальный уровень автономности от смартфонов, им следует приобретать iPhone 12 Pro Max, а не младшие модели серии.