Показаны внутренности iPhone 12

Компоненты iPhone 12 оказались тоньше и легче, чем детали смартфона предыдущего поколения. Об этом стало известно из видео китайского блогера с Weibo, доступного на YouTube.

Ролик с демонтажем смартфона Apple оказался первым, доступным в открытом доступе. Автор полностью разобрал девайс и показал внутренние компоненты флагмана. В сравнении с iPhone 11 выяснилось, что многие компоненты устройства имеют меньшие габариты и вес. В частности, инженерам Apple удалось разработать более тонкий экран и уменьшить размеры модуля Taptic Engine, необходимого для работы функции виброотдачи.

Энтузиаст также извлек из корпуса смартфона аккумулятор и выяснил, что iPhone 12 получил батарею емкостью 2815 миллиампер-часов. Таким образом, снижение емкости по сравнению с iPhone 11, который имел аккумулятор на 3130 миллиампер-часов, составило около 10 процентов.

Также специалист убедился, что на задней панели аппарата находится зарядный модуль MagSafe. Автор продемонстрировал, что он состоит из катушки для беспроводной зарядки, нескольких магнитов, NFC и прочих компонентов.

Согласно официальным данным от Apple, представленный 13 октября iPhone 12 оказался на 11 процентов тоньше и на 16 процентов легче, чем смартфон предыдущего поколения. В линейку актуальных аппаратов Apple также вошли iPhone 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max.