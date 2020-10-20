Apple нашла способ удешевить iPhone 12

Apple перенесет производство новых iPhone из Китая. Об этом сообщает издание Gadgets 360 со ссылкой на данные бразильского регулятора.

Информация о производственных линиях, на которых будут собираться смартфоны нового поколения, появилась в отчете бразильского регулятора Anatel. Из него следует, что Apple намерена рассредоточить производство на заводах в трех странах — Китае, Бразилии и Индии. Специалисты полагают, что таким образом американская компания нашла способ удешевить продукт и приблизить точки производства девайсов к основным рынкам сбыта.

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Производством iPhone, как и раньше, будет заниматься компания Foxconn. На момент написания заметки журналисты подтвердили, что Apple будет собирать на заводах Бразилии и Индии как минимум одну модель серии — iPhone 12 Pro. Также издание ссылается на ранний отчет English daily Business Standard, в котором говорилось, что к 2021 году iPhone 12 будут производить на зводе Wistron в Индии.

Также журналисты напомнили, что летом Apple начала выпускать в Индии смартфоны iPhone 11. Ранее компания уже перенесла в регион производство iPhone 6s, 7, Xr и оригинального iPhone SE.

Несмотря на снижение себестоимости продукта, компания не планирует продавать представленные 13 октября смартфоны дешевле. В частности, в России стоимость младшего iPhone 12 mini составляет 70 тысяч рублей, топового iPhone 12 Pro Max — 110 тысяч рублей.