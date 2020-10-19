Объявлена стоимость замены экрана в новом iPhone

Замена дисплея в новых смартфонах Apple обойдется в 279 долларов. Информация об этом следует из обновленной страницы поддержки пользователей на сайте компании.

Apple уточнила, что стоимость замены экрана в официальных сервисных центрах США будет стоить 279 долларов, или около 20 тысяч рублей. Компания также объявила, что цена за данную услугу едина для всех аппаратов линейки — начиная от iPhone 12 mini и заканчивая топовым iPhone 12 Pro Max. При оформлении расширенной гарантии AppleCare+ замена дисплея обойдется в 29 долларов.

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В других странах стоимость ремонта смартфонов серии iPhone 12 оказалась примерно на таком же уровне, что и в США. Например, в Германии замена экрана обойдется в 303 евро, во Франции, Испании и Италии — 311 евро, в Китае — 2149 юаней. В России точная стоимость ремонта экрана не сообщается — Apple просит потребителей обращаться в сервисные центры для точной оценки. При оформлении гарантийного пакета AppleCare+ стоимость замены дисплея на любом iPhone составит 1990 рублей. При покупке iPhone 12 Pro Max стоимость AppleCare+ составит 21 тысячу рублей.

После объявления цен на новые смартфоны Apple выяснилось, что стоимость девайсов флагманской линейки в России выросла по сравнению с прошлым годом на 10 тысяч рублей. При этом в долларовом эквиваленте цена аппаратов серии iPhone 12 по сравнению с ценами на устройства прошлого поколения не поменялась. Анонс флагманской линейки iPhone 12 состоялся 13 октября.