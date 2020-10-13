Раскрыта стоимость самого дорогого iPhone 12

Самый дорогой iPhone 12 обойдется российским покупателям в рекордные 139 990 рублей. Об этом говорится на сайте Apple.

За эту цену будет доступна версия iPhone 12 Pro Max с 512 гигабайтами памяти. В комплект к смартфону входит кабель USB-C/Lightning. Компания утверждает, что исключила адаптер питания и EarPods из комплекта поставки из-за «стремления снизить свое воздействие на окружающую среду». Эти аксессуары необходимо докупать отдельно.

Также к цене можно докупить расширенную гарантию Apple Care, она обойдется покупателям в 20 990 pyблей.

В итоге за новый смартфон можно будет заплатить более 160 тысяч рублей. Покупатели в России смогут приобрести iPhone 12 Pro Max начиная с пятницы, 13 ноября. Предзаказ начнется 6 ноября.