Раскрыта стоимость iPhone 12 в России

Цены на смартфоны новой линейки iPhone 12 начнутся в России с 70 тысяч рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Apple, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Самым доступным смартфоном линейки оказался iPhone 12 mini, который оценили минимум в 70 тысяч рублей. Аппарат имеет 5,4-дюймовый дисплей, двойную камеру, устройство доступно в пяти цветах. 6,1-дюймовый iPhone 12 будет стоить 80 тысяч рублей. Устройства выйдут с 64, 128 и 256 гигабайтами встроенной памяти.

Модель iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым OLED-экраном и тройной камерой оценили в 100 тысяч рублей. Самый дорогой смартфон линейки — iPhone 12 Pro Max — обойдется российскому потребителю в 110 тысяч рублей. Топовые гаджеты комплектуются накопителями емкостью 128, 256 и 512 гигабайт.

Таким образом стоимость самых дорогих iPhone нового поколения побила ценовой рекорд смартфонов Apple. Для сравнения, вышедшие в 2019 году iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max были оценены в 60, 90 и 100 тысяч рублей соответственно.

Покупатели в России смогут приобрести iPhone 12 и 12 Pro начиная с пятницы, 23 октября. iPhone 12 mini и 12 Pro Max станет доступен начиная 13 ноября.