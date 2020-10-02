Раскрыта стоимость всех новых iPhone

Самый доступный смартфон Apple линейки 2020 года обойдется в 649 долларов. Об этом сообщает издание GSM Arena со ссылкой на сетевого инсайдера a_rumors1111.

По информации блогера, опубликованной в его Twitter-аккаунте, этой осенью Apple представит четыре смартфона — iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. При этом базовые аппараты серии получат 64, 128 и 256 гигабайт встроенной памяти, тогда как топовые — 12 Pro и 12 Pro Max — будут доступны с накопителями емкостью 128, 256 и 512 гигабайт. Автор также раскрыл стоимость базовой версии iPhone 12 — 649 долларов.

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Улучшенная версия базового телефона получит 6,1-дюймовую диагональ экрана и минимальную цену 749 долларов. Самый доступный аппарат iPhone 12 Pro с накопителем 128 гигабайт обойдется в 999 долларов, его топовую версию с 512 гигабайтами памяти оценят в 1299 долларов. Самый дорогой смартфон серии будет стоить 1399 долларов — во столько оценена версия iPhone 12 Pro Max с 512 гигабайтами встроенной памяти.

Журналисты издания обратили внимание, что iPhone 12 и 12 Pro имеют дисплеи аналогичного размера, при этом устройства, видимо, отличаются по техническому оснащению. Такой вывод был сделан на основе информации о том, что стоимость версий смартфонов с накопителем 128 и 256 гигабайт отличается на 200 долларов.

В конце сентября сетевые инсайдеры рассказали, в каких деталях будет отличаться топовый смартфон Apple от остальных девайсов серии iPhone 12. По их словам, iPhone 12 Pro Max будет иметь дисплей с частотой обновления 120 герц и лидар для камеры. Источник журналиста Макса Вейнбаха рассказал, что стоимость флагманского устройства Apple составит 1199 долларов.