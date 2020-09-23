Раскрыта дата выхода iPhone 12

Анонс новых iPhone состоится 13 октября. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на информированных источников.

С изданием связался анонимный источник, который назвал себя сотрудником оператора связи, базирующегося в Нидерландах. По его словам, Apple раскрыла своим партнерам информацию, что проведет презентацию iPhone 12 во вторник 13 октября. Выход смартфона намечен на пятницу 16 октября.

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Журналисты подчеркнули, что не могут точно верифицировать источника, однако полученное ими сообщение было отправлено с IP-адреса, контролируемого нидерландским провайдером, с которым ассоцирует себя инсайдер. Также специалисты отметили, что информация о запланированном на ближайшие недели мероприятии Apple появляется и в других медиа.

В частности, 22 сентября издание MacRumors заявило, что получило в распоряжение рассекреченное корпоративное видео сотового оператора British Telecom. В ролике топ-менеджеры провайдера сообщают сотрудникам, что запуск iPhone с 5G ожидается «через несколько дней». Также на видео фигурирует старший вице-президент Apple по программному обеспечению Эдди Кью (Eddy Cue), который приветствует запуск 5G-смартфонов в Великобритании.

По сообщению сетевых инсайдеров, базовый смартфон Apple получит название iPhone 12 mini. Остальные флагманы бренда назовут iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Анонс новых смартфонов Apple ожидается этой осенью.