Появились первые подробности о складном iPhone

Apple заказала у Samsung партию дисплеев для складных смартфонов. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на публикацию авторитетного инсайдера Ice Universe в Weibo.

Блогер рассказал, что руководители американской корпорации договорились о контракте с топ-менеджерами Samsung Display, которая занимается разработкой и производством OLED-панелей. Apple рассчитывает получить от корейской компании значительное количество гибких дисплеев для своих смартфонов. По информации Ice Universe, контракт между компаниями заключен на один год.

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По мнению журналистов, появившееся сообщение инсайдера может намекать на будущие подробности о первом складном iPhone. В данный момент Apple закупает OLED-панели у двух корейских производителей. В частности, Samsung Display поставит корпорации 70 миллионов панелей для iPhone 12, LG Display отправит Apple 18 миллионов штук экранов.

Специалисты издания напомнили, что ранее блогер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил, что видел концепт первого складного смартфона Apple. Проссер заметил, что девайс состоит из двух половинок, соединенных между собой шарниром. При этом фактически прототип iPhone не похож на другие аппараты на рынке, имеющие цельный экран — Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X.

В июле Apple выплатила Samsung штраф в размере 950 миллионов долларов из-за того, что приобрела меньшее количество OLED-панелей, чем было указано в контракте. Аналитики полагают, что американской корпорации пришлось нарушить договор из-за падения спроса на рынке смартфонов в начале 2020 года. В 2019 году Apple по той же причине выплатила Samsung штраф в размере 683 миллионов долларов.