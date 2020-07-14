Apple заплатила Samsung 950 миллионов долларов

Apple выплатила Samsung крупный штраф, предусмотренный договором о поставках OLED-панелей. Об этом сообщается на сайте агентства DSCC.

Аналитики изучили отчет корейской компании за второй квартал 2020 года, оценив выручку в размере 64 миллиардов долларов. Специалисты проверили информацию корейского издания The Elec о том, что размер операционной прибыли сложился в том числе из-за выплаченного Apple штрафа в размере 900 миллионов долларов. По оценке DSCC, размер платежа на самом деле составил около 950 миллионов долларов.

Американская компания выплатила Samsung штраф, назначенный за покупку меньшего количества OLED-панелей, чем было указано в договоре. Аналитики заключили, что Apple была вынуждена приобрести меньшее количество комплектующих по причине падения спроса на рынке смартфонов в начале 2020 года.

В отчете сообщается, что это не первый случай, когда Apple выплачивает штраф за невыполненные со своей стороны обязательства. В 2019 году компании пришлось заплатить Samsung 683 миллиона долларов по причине невыкупа всего объема произведенных OLED-панелей.

Предположительно, смартфоны Apple нового поколения будут представлены в сентябре. Все выпущенные компанией iPhone получат OLED-дисплей.

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