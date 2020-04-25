Предсказана низкая цена iPhone 12

Аналитик Ли Чунг Хун (Lee Chung-hoon) из UBI Research предсказал доступную цену нового iPhone. Интервью с экспертом было опубликовано корейским изданием The Elec.

Ли Чунг Хун считает, что стоимость базового флагмана iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюймов окажется в диапазоне 700-750 долларов. По его словам, такая цена позволит Apple продать больше устройств и снизить последствия ожидаемого невысокого спроса на рынке смартфонов. Аналитик полагает, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году будет продано около 160 миллионов iPhone, что ниже показателей 2019 года на 40 миллионов штук.

«Даже если компания реализует не 200, а 170-180 миллионов девайсов, то она сможет сохранить свои показатели», — уточнил специалист UBI Research. По его словам, в 2020 году на рынке будут востребованы смартфоны с OLED-экранами,что играет на руку Apple, все четыре флагмана которой выйдут с дисплеями на основе органических светодиодов. Однако аналитик просит не забывать о высокой конкуренции, которую создают другие производители смартфонов.

Эксперт заметил, что Apple необходимо снизить себестоимость производства, чтобы удержать доступную цену iPhone 12. В частности, он прогнозирует, что компания откажется от дополнительных сенсорных слоев в OLED-экране. Таким образом можно снизить себестоимость новинки примерно на 20 процентов. Ли Чунг Хун подытожил, что по причине олигополии на рынке OLED-панелей Apple не стоит ждать снижения стоимости компонентов.

В конце 2019 года авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что в 2020 году Apple представит пять смартфонов. Один из них — iPhone SE — компания выпустила в середине апреля. К остальным относятся 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Plus, 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

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