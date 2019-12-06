Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил о планах Apple выпустить в 2020 году пять iPhone. Первый девайс будет представлен уже весной, сообщает Macrumors со ссылкой на агентство TF International Securities.

Эксперт уже неоднократно заявлял, что в первой половине 2020 года выйдет смартфон, который заменит популярный ранее iPhone SE. Модель будет иметь ЖК-экран на 4,7 дюймов, актуальный чип А13, три гигабайта оперативной памяти и физическую кнопку Home с Touch ID. На задней панели устройства расположится одинарная камера.

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Осенью компания должна провести традиционную презентацию, на которой представит четыре смартфона. Так называемый базовый флагман iPhone 12 будет иметь 5,4-дюймовый экран, предположительно, два других устройства получат дисплей на 6,1 дюймов и названия iPhone 12 Pro и 12 Plus. Модель iPhone 12 Plus будет отличаться экраном с частотой обновления 120 герц, 6 гигабайт оперативной памяти и тройной основной камерой. Топовый флагман линейки, по мнению Мин-Чи Куо, получит название iPhone 12 Pro Max. Он выйдет с 6,7-дюймовым дисплеем и тройной камерой.

Инсайдер уверен, что в следующем поколении все iPhone, кроме наследника SE, выйдут с OLED-экранами и поддержкой сетей пятого поколения на основе модема Qualcomm X55. Смартфоны также должны получить радиочастотные модули mmWave и sub-6 ГГц. Однако для стран с плохо развитой инфраструктурой 5G эти модули могут быть недоступны.

Слухи о выходе дешевого iPhone появились в октябре. Оригинальная модель SE вышла в 2016 году и девайс долго оставался одним из самых популярных Apple-смартфонов на глобальном рынке. Презентация новой линейки iPhone обычно проходит в сентябре, последние три года Apple выпускала по три смартфона.

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