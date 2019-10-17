Раскрыта себестоимость iPhone 11 Pro Max

Аналитики из компании TechInsights подсчитали стоимость комплектующих нового iPhone 11 Pro Max с 512 гигабайтами памяти, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что стоимость нового флагмана в такой комплектации составит 490,5 доллара. Однако этот показатель учитывает только себестоимость комплектующих, а не сопутствующие разработке и сборке аппарата расходы. Розничная цена нового смартфона составляет 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России.

Самой дорогой частью iPhone 11 Pro Max оказалась камера, стоимость которой оценили в 73,5 доллара. На втором месте дисплей — 66,5 доллара, далее следует процессор A13 Bionic, который обошелся Apple в 64 доллара.

В сентябре специалисты сравнили стоимость новых iPhone в разных странах мира и пришли к выводу, что в России установлена самая высокая цена на смартфоны Apple.

Презентация новых смартфонов Apple прошла 10 сентября. Компания показала iPhone 11 с двойной камерой, а также iPhone 11 Pro и Pro Max. Последние два смартфона выпускаются с экранами 5,8 и 6,5 дюймов, а также имеют тройную основную камеру.

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