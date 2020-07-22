iPhone 13 окажется рекордно тонким

Запланированные на 2021 год iPhone выйдут с новым экраном. Об этом сообщает корейское издание ET News.

По информации источников, Apple откажется от использования классических OLED-панелей в пользу экранов с интегрированным сенсорным слоем. Это позволит добиться уменьшения количества компонентов передней панели и удешевления себестоимости iPhone. Специалисты отметили, что дисплей новых смартфонов компании окажется рекордно тонким, что повлияет на габариты девайса.

При этом Apple может использовать освободившееся пространство под новые компоненты. Согласно прогнозу журналистов, компания не будет снижать стоимость смартфонов, но iPhone 13 точно не должны подорожать из-за внедрения дисплея нового типа. Скорее всего, заказы на производство OLED-панелей выполнит компания Samsung.

Ожидается, что в 2020 году американская корпорация представит сразу несколько версий iPhone. Все аппараты получат OLED-экран и поддержку 5G.

Ранее стало известно, что Apple выплатила своему подрядчику Samsung штраф в размере 950 миллионов долларов. Компания была оштрафована по договору о поставках OLED-панелей, так как не выкупила необходимое количество деталей для iPhone, прописанных в договоре. Подобная санкция была применена к Apple в 2019 году.