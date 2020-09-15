Названы самые популярные гаджеты Apple

В списке самых востребованных смартфонов Apple среди россиян оказались iPhone 11 и XR. Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекс.Маркета», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сервис для выбора товаров представил статистику по поисковым запросам среди россиян в период с 11 сентября 2019 года по 10 сентября 2020 года. Отчет был приурочен к презентации новых продуктов Apple. Самым популярным смартфоном оказался iPhone 11 с накопителями 64 и 128 гигабайт, на втором и третьем местах расположились iPhone XR и iPhone 11 Pro. Эксперты «Яндекса» заметили, что спрос на телефоны Apple традиционно высок в конце ноября, накануне Нового года, 8 Марта и осенней презентации компании.

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Также россияне заинтересованы в приобретении других гаджетов американского бренда. В частности, наушников, на которые в сервисе пришлось около 20 процентов пользовательских переходов в категории. Самой популярной гарнитурой оказались AirPods второго поколения, ниже расположились AirPods Pro с шумоподавлением и AirPods 2 с кейсом, поддерживающим беспроводную зарядку. Самыми востребованными ноутбуками Apple стали MacBook Air 13 Mid 2017, MacBook Pro 13 Mid 2019 и MacBook Air 13 Mid 2019.

Пик спроса на планшеты, по словам представителей «Яндекс.Маркета», приходится на канун Нового года, ноябрь и сентябрь. Это может быть связано с началом нового учебного года — «один планшет может заменить стопку учебников». Самой востребованной моделью среди пользователей оказался планшет iPad (2019) со средней стоимостью около 28 тысяч рублей. Интерес к умным часам возникает перед Новым годом, 14 февраля и 8 марта — в «сезон подарков». Самым популярным гаджетом в этой категории оказалась модель Apple Watch Series 3.

Осенняя презентация Apple начнется 15 сентября в 20:00 по Москве. На мероприятии компания должна показать новые поколения часов Apple Watch и планшетов iPad. Ожидается, что смартфоны линейки iPhone 12 будут представлены позже.