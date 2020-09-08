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Рассекречен преемник iPhone XR

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Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

В 2021 году Apple выпустит новый доступный смартфон. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает сетевой инсайдер под ником Komiya.

Согласно рассекреченной информации блогера, в заключительном квартале 2020 года и в первой четверти 2021 года в официальном магазине Apple будут представлены пять смартфонов. К ним относятся iPhone SE, XR, 11 и новые модели iPhone 12 и 12 Pro. Начиная со второго квартала 2021 года ассортимент устройств изменится. Инсайдер уверен, что XR будет снят с производства и продажи, а вместо него компания добавит iPhone 12s.

Блогер полагает, что преемник популярной модели будет представлен в первом квартале года и станет компромиссным смартфоном, рассчитанным на широкий круг пользователей. Apple не выпускала устройств с постфиксом s в названии с 2015 года, когда анонсировала модели iPhone 6s и 6s Plus. Как правило, данные смартфоны не отличались радикально от представителей предыдущего поколения, но имели улучшенные характеристики.

При этом автор не упоминает два других аппарата серии iPhone 12, которые, по мнению остальных инсайдеров, должны быть представлены осенью. В начале сентября аналитик Марк Гурман подтвердил, что Apple анонсирует четыре смартфона флагманской линейки, а не два, как ранее.

В конце августа стало известно, что американская компания снимет с производства ряд смартфонов после выпуска девайсов iPhone 12. В частности, Apple прекратит продажу iPhone 11 и 11 Pro Max. Также из интернет-магазина компании будет выведен iPhone XR, представленный в 2018 году.

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