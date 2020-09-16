Техника Apple подорожала в России

Представленные на осенней презентации гаджеты Apple оказались дороже, чем ожидалось. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты издания изучили цены на Apple Watch 6, Apple Watch SE, iPad 8 и iPad Air 4 и пришли к выводу, что ценовая политика Apple в России изменилась. По словам специалистов, американская компания адаптировалась под новый курс рубля, а техника стала дороже в российской национальной валюте при тех же ценах в долларах. Например, выпущенные в 2019 и 2020 годах iPad стоили в США 329 долларов, тогда как на нашем рынке планшеты оценили в 28 и 30 тысяч рублей соответственно.

В отчете говорится, что в среднем цены на продукцию Apple выросли на 10 процентов. Приблизительно на столько же подешевел рубль по отношению к иностранным валютам — доллару и евро. В этой связи специалисты спрогнозировали увеличение стоимости смартфонов iPhone 12.

Колебания курса валют, косвенно повлиявшие на ценообразование устройств Apple, были замечены с марта. Несмотря на увеличение стоимости новых девайсов, америиканская компания не стала корректировать цены гаджетов, выпущенных до сентября 2020 года.

15 сентября Apple провела ежегодную презентацию. Компания представила новое поколение умных часов Apple Watch и два планшета — iPad 8 и iPad Air 4. Впервые с 2010 года на осенней презентации не показали новых iPhone, анонс которых ожидается позже.